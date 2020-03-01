رئيس البرلمان العراق: غدا آخر موعد لتقديم علاوي تشكيلة الحكومة

أمهل مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى الغد، الاثنين، لتقديم تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان بغرض التصويت على منحها الثقة.

بغداد- سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "يوم غد آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف".

كما أعلن المجلس تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، مساء الجمعة الماضي، 28 فبراير/شباط، موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 مارس/ آذار، الساعة الواحدة ظهرا، حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد.