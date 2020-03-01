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    مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف العراقية، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أكبر مقبرة في العالم

    محافظة عراقية تغلق المزارات الدينية بسبب "كورونا"

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (458)
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    أمر محافظ بابل العراقية، حسن المنديل، اليوم الأحد، بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 13 حالة
    ونقلت وكالة "الأناضول"، ظهر اليوم، الأحد، على لسان رئيس المكتب الإعلامي لمحافظ بابل في بيان، أن "المحافظ حسن المنديل وجّه بإغلاق المزارات الدينية أمام الزائرين القادمين الى المحافظة من جميع المدن العراقية".

    وأوضح البيان أن "الإجراء جاء حفاظا على سلامة المواطنين، وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

    وسبق أن أعلنت محافظة بابل، أمس السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، إلى جانب تسجيل 4 حالات أخرى مؤكدة في بغداد، ليرتفع العدد الإجمالي المسجل في العراق إلى 13 حالة.

    وتضم محافظة بابل العشرات من المزارات الشيعية والأضرحة والمقامات، أبرزها مقام الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، ومرقد نبي الله، ذو الكفل، ومرقد نبي الله، أيوب.

    وأغلقت محافظتا كربلاء والنجف ليوم واحد مراقد الإمام علي (الخليفة الرابع) ونجيله الإمام الحسين والعباس، لغرض التعقيم، بعد تسجيل حالة إصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الإسلامية في النجف، الأسبوع الماضي.

    من جهتها أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء أمس السبت، أن مجموع الحالات التي شخصت في العراق، 13 حالة، 12 منهم لعراقيين، وحالة واحد لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده.

    وتم تسجيل حوالي 2979 حالة وفاة، حتى الآن، بسبب فيروس "كورونا" الجديد، وإصابة حوالي 24606 حول العالم. بحسب الموقع الرسمي لمعهد جونز هوبكنز.

    يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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    © Sputnik . Mohamed Hassan
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (458)

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, العراق, فيروس كورونا
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