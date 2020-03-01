سعودي بين أغنى أطباء العالم

وبحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، أصبح طبيب الأطفال السعودي سليمان الحبيب أحد أغنى أطباء العالم بعد طرحه أولى مجموعاته للخدمات الطبية، وبلوغ حصته في الشركة التي تحمل اسمه 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك في دبي والبحرين وتوظف أكثر من 2000 طبيب.

وسجّلت قائمة بلومبيرغ، اسم الطبيب السعودي عقب طرحه 17.4 مليون سهم من حصته 49 % في "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" بسعر 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد؛ ليصبح الطرح الأكبر في السعودية منذ بداية العام الجاري.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تسعى شركة الحبيب، إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد.

وأسس سليمان الحبيب، (68 عامًا) أعماله في عام 1993 بعد أن شغل منصب كبير الأطباء ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفيين حكوميين بالرياض. وتخرج في جامعة الملك سعود، وحصل على زمالة طب الأطفال في الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، ويستثمر في العقارات التجارية من خلال شركة قابضة.