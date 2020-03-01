مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل سقوط طائرتين حربيتين لسلاح الجو

كشف مصدر عسكري سوري تفاصيل حول سقوط طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجو السوري، مؤكدا أن الطيران الحربي التركي اعترض الطائرتين وأسقطهما فوق الأراضي السورية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه:

"في تمام الساعة 13,25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية، وقفز الطياران بالمظلات بسلام".

وكانت الوكالة أفادت اليوم أن: "قوات النظام التركي الإرهابي استهدفت طائرتين سوريتين في منطقة إدلب وريف حلب وأن الطيارين هبطوا بالمظلات وهم بخير".

وكان الجيش السوري أسقط اليوم طائرة تركية مسيرة خلال عملياته على محاور ريف إدلب الجنوبي.