لبنان تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورنا" إلى 10حالات

وبحسب موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان تم تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الإصابات الجديدة "لأشخاص أتوا سابقا على متن طائرات آتية من إيران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري".

وتابعت أنه بعد "التأكد من النتيجة الإيجابية لفحص الـPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى. وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة".

وناشدت الوزارة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك.

وأعلنت وزارة التربية اللبنانية، الجمعة الماضية إغلاق المدارس، من 29 فبراير/ شباط الجاري، وحتى 8 مارس/ آذار المقبل، وذلك كإجراء وقائي من فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان صادر من المكتب الإعلامي للوزارة: "حرصا على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وكإجراء احترازي، يطلب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب من جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، الإقفال ابتداء من صباح السبت الواقع فيه 29 فبراير/ شباط 2020 حتى مساء الأحد الواقع فيه 8 مارس/ آذار 2020، على أن تتابع بعدها المستجدات الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه، بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كل الأزمات".