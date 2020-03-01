الصحة المصرية ترد على أنباء تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بكورونا للحجر الصحي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن ما تردد عن تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة بمطروح "غير صحيح".

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، أن ما تردد "غير صحيح، والوضع مستقر في مصر حتى الآن، ولا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر".

وفي السياق، وفقا لموقع "مصراوي"، قال مصدر مسؤول في مستشفى النجيلة بمطروح، إنه "لم يتم إخطار المستشفى باستقبال أي حالات مصابة بكورونا أو مشتبه بها"، مضيفا "لم نستقبل أي إشارة من الوزارة".

وأصدرت وزارة الصحة المصرية في وقت لاحق، بيانا قالت فيه، إنها لم ترصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه "فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

وقال مجاهد إن الوزارة "تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا "اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد".

وناشدت وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في مصر، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.