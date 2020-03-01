الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لإبعاد مهاجرين على الحدود مع تركيا... فيديو

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمهاجرين على الحدود التركية اليونانية وقد أضرموا النيران احتجاجا على منعهم من دخول الأراضي اليونانية.

الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين يرشقونها بالحجارة على معبر إيفروس الحدودي مع تركيا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) March 1, 2020

​وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البلاد، اليوم الأحد، بشأن أزمة المهاجرين.

Irregular migrants shouting “Allahu Akbar” attempting to breach the Kastanies, Evros border crossing, heading towards Europe, clashing with local security services & FRONTEX. Tell your friends & politicians. Tweet your solidarity🇪🇺🇬🇷 #IStandWithGreecepic.twitter.com/RU6WhtFZbK — Κοντολογίς (@kontologis) March 1, 2020

​وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، إن تركيا لم تعد قادرة على كبح تدفق اللاجئين من سوريا، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، "إن اللاجئين بدأوا في الانتقال إلى الحدود الغربية"، مضيفا: "سبب التطور غير المؤاتي للوضع في إدلب السورية والزيادة الحادة في عدد اللاجئين، ضاعف عبء الهجرة على تركيا. وأدى الوضع المتوتر إلى نزوح جماعي لتدفقات اللاجئين والنازحين داخل تركيا باتجاه الحدود الغربية للبلاد. وعلى الرغم من التدهور الكبير في وضع اللاجئين، فإن تركيا، التي قبلت بالفعل أكبر عدد من اللاجئين، تواصل الالتزام بمبادئها الخاصة بسياسة الهجرة".

وقال المتحدث باسم المفوضية في بروكسل، بيتر ستانو، في الوقت نفسه، "لم يتلق الاتحاد الأوروبي إخطارات من تركيا بشأن تغيير في سياسة الهجرة". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل تقديم المساعدات المالية لتركيا، والتي تستقبل اللاجئين من سوريا، على الرغم من انتهاك اتفاقيات أنقرة".