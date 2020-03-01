السعودية توضح حقيقة تعليق إصدار تأشيرات العمل

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، أن التأشيرات التي تقرر تعليق إصدارها هي الخاصة بالسياحة والعمرة فقط من بعض الدول.

وقال وكيل الوزارة للشؤون القنصلية، السفير تميم الدوسري، في مؤتمر صحفي للجنة متابعة متسجدات فيروس كورونا، إن بقية التأشيرات مفتوحة ومتاحة، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ".

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين الوزارة والأمانة السعودية لقمة مجموعة العشرين، بخصوص جميع الزائرين الذين سيأتون إلى البلاد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الضوابط الصحية المتبعة عليهم "مثل غيرهم من المسافرين".

وأشارت لجنة متابعة متسجدات فيروس كورونا اليوم، إلى أنه "تم إيقاف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة، والبدء في دعم مراكز الإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالطاقة القصوى".

وتابعت أنه "تم وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في كافة المنافذ، استعداداً لأي طارئ متعلق بالفيروس المستجد". كما تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، غادر منهم 106 آلاف شخص منذ صدور القرار".