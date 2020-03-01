رئيس الحكومة المغربية يدعو للتسلح بالمعلومات دفاعا عن المملكة

علق رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، على أزمة بلاده مع "الصحراء المغربية".

وقال العثماني إن هناك "استهدافا لبلدنا، ووحدته الترابية، وسيادته، وسنكون في مقدمة من يدافعون عن الصحراء المغربية بكل وضوح"، حسب صحيفة اليوم 24 المغربية.

وتابع رئيس الوزراء أمام اللجنة المركزية لشباب حزبه، أنه يدعوهم إلى "الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بالمعلومات والتسلح بها".

وأشار العثماني إلى أن "حزبه ينأى بنفسه في كثير من الأوقات، التي يتعرض فيها للإشاعات والهجوم وتحريف الحقائق لأنه يراعي مصلحة الوطن"، وتابع: "السلوك السياسي للحزب لن يفهمه إلا من أخذ هذه القضية بعين الاعتبار".

وأضاف العثماني: "نحن لا نتلاعب بمصلحة الوطن لأنها أولى، بلادنا أولى نصبر شوية لأننا نريد أن نكون في صف الوطنيين وهم في جميع الأحزاب ونمد يدنا إليهم للتعاون والحوار".