السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مواجهة فيروس كورونا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها جديدا اليوم الأحد، بشأن فيروس كورونا.

وأكد الرئيس المصري على "تشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ دخول البلاد لمواجهة كورونا"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واجتمع السيسس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة هالة زايد، اليوم الأحد.

وأكد السيسي على "مواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات توعية للمواطنين للارشاد وتوفير المعلومات الدقيقة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن "لاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني".