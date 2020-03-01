سلطان عمان يصدر 10 مراسيم جديدة

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم، الأحد، 10 مراسيم سلطانية جديدة، تتضمن مجموعة من القرارات والتعيينات.

وأكدت صحيفة "الرؤية" العمانية، مساء اليوم، الأحد، أن السلطان ابن طارق ، قرر إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، فضلا عن إصداره مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.

وأفادت الصحيفة بأن السلطان هيثم بن طارق، قد عيَّن، فاتك بن فهر آل سعيد مبعوثا خاصا له بمرتبة وزير، ومنصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا له بمرتبة وزير.

وقرر السلطان العُماني تعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي، وزيرا للثقافة، ومنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي، أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات والعيد الوطني، مرتبة وزير.

ومن بين المراسيم العمانية العشرة، تعيين سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون، وفيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي، مستشارا بديوان البلاط السلطاني، بالدرجة الخاصة.

وقرر سلطان عمان، هيثم بن طارق، تعيين خالد بن سالم بن محمد الغساني مستشارا في وزارة التراث والثقافة بالدرجة الخاصة.