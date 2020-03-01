العمالقة: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمواجهات مع القوات اليمنية في الحديدة

سقط عدد من القتلى والمصابين في صفوف مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمواجهات جرت، اليوم الأحد، مع القوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة– سبوتنيك. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، عن مصدر ميداني، قوله إن "الحوثيين شنوا في الساعات الأولى من فجر اليوم هجوماً في قطاع كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة".

وأضاف أن "هجوم الحوثيين الذي استمر زهاء ساعة، استخدمت فيه مختلف الأسلحة وكثافة بشرية من عناصرهم انكسر أمام يقظة القوات المشتركة"، وأكد "مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين، وإخماد مصادر نيرانهم الثقيلة والمتوسطة".

كانت القوات المشتركة أعلنت، بوقت متأخر من مساء أمس، "إحباط محاولتي تسلل للحوثيين باتجاه مواقع في منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن "القوات المشتركة قصفت منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بصاروخي كاتيوشا، ما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل والمزارع".

وبوقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي "أثناء قيامها بأعمال عدائية" في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.