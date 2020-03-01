البحرين... 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل عدد المصابين به إلى 47 مصابا.

وأوضحت الوزارة، أنه وضمن الـ 47 حالة، فقد تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" (كوفيد19) اليوم، وهي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة، وتم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، أنها تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين، الذين عادوا من إيران خلال شهر فبراير/ شباط، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها، كما أن الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة استمرت اليوم، بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص، وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

كما أشارت إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في مملكة البحرين، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص، للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، بحسب المعايير الدولية، والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

​ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس "كورونا" المستجد، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

ذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/ يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس كورونا في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".