وكالة: الجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة ثالثة اليوم فوق إدلب

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن عدد الطائرات التركية المسيرة التي أسقطها الجيش السوري فوق إدلب وصل إلى 3 طائرات.

ذكرت وكالة "سانا" الرسمية اليوم الأحد أنه:

"بلغ عدد الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي التي أسقطها الجيش العربي السوري في منطقة إدلب اليوم ثلاث طائرات حتى الآن".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمالي غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية".

بدوره قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن "عملية الجيش التركي في إدلب السورية، والتي أطلق عليها "عملية درع الربيع" مستمرة بنجاح".

وأكد آكار، "تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.