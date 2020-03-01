الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة في أجواء مدينة حماة

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مراسلها في محافظة حماة، أن وحدات الدفاع الجوي السورية تتصدى لهجوم تنفذه طائرات مسيرة معادية في أجواء مدينة حماة السورية.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الطائرات التركية المسيرة التي تم إسقاطها قد بلغت ثلاث طائرات، أسقطت في شمال غرب سوريا.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم، حظر الطيران في شمال غرب سوريا، تحديدا فوق أجواء محافظة إدلب، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي طائرة مسيرة على أنها هدف، وسيتم إسقاطها فورا.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش التركي يستمر بتنفيذ "أعمال عدوانية" ضد قوات الجيش السوري العاملة في محافظة إدلب سواء باستهداف الجنود بشكل مباشر أو من خلال "تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي".