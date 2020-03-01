ارتفاع عدد المصابين بكورونا في العراق إلى 19

سجلت وزارة الصحة العراقية، ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينتي بغداد والسليمانية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 19 إصابة أحدهم إيراني الجنسية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، اثنتان منها في بغداد وأربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في إيران، مؤكدة التزامها بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.

وجاء في البيان الذي نقلته قناة "السومرية": "اكتشفت الوزارة الحالات وأُخذت منها عينات الاختبار المطلوبة لإجراء الفحوصات وجاءت النتيجة إيجابية، وهم حاليًا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسساتنا".

وأكدت الوزارة، اتخاذها الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والأشخاص الذين تواصلوا معها عن قرب حسب اللوائح الصحية العالمية، داعية، إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن خلية الأزمة الوزارية.

على جانب آخر، أمر محافظ بابل العراقية، حسن المنديل، اليوم الأحد، بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة أمام الزائرين حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا، بعد تسجيل أول إصابة بالمحافظة أمس السبت.

ونقلت وكالة "الأناضول"، ظهر اليوم، الأحد، على لسان رئيس المكتب الإعلامي لمحافظ بابل في بيان، أن "المحافظ حسن المنديل وجّه بإغلاق المزارات الدينية أمام الزائرين القادمين الى المحافظة من جميع المدن العراقية".

وأوضح البيان أن "الإجراء جاء حفاظا على سلامة المواطنين، وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وتضم محافظة بابل العشرات من المزارات الشيعية والأضرحة والمقامات، أبرزها مقام الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، ومرقد نبي الله، ذو الكفل، ومرقد نبي الله، أيوب.

وأغلقت محافظتا كربلاء والنجف ليوم واحد مراقد الإمام علي (الخليفة الرابع) ونجيله الإمام الحسين والعباس، لغرض التعقيم، بعد تسجيل حالة إصابة لطالب إيراني يدرس العلوم الإسلامية في النجف، الأسبوع الماضي.