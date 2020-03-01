"الوضع مطمئن"... وزيرة الصحة المصرية تدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات

قالت وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس "مطمئن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، بمطار القاهرة بين وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد والسفير الصيني فى القاهرة، قبيل مغادرتها إلى بكين.

وأضافت الوزيرة، اليوم، أنه "تم أخذ عينات من 1443 مشتبه فيه، وجائت النتائج سلبية، إلا حالة واحدة كانت إيجابية وبدون أعراض، تحولت لسلبية بعد 48 ساعة، إضافة إلى 13 مصري قادم من العمرة، و230 من ووهان الصينية".

وأوضحت زايد أن "منظمة الصحة العالمية من حقها إعلان وجود أي حالات منفردة بدون الرجوع إلي الدولة المعنية إذا لم يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة".

وتابعت "نسقنا مع وزير الطيران لفحص المسافرين القادمين من الدول التي يتواجد بها فيروس كورونا". بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأشارت إلى أن "الوزارة منحت وزارة الطيران كروتا لتقسيم المسافرين القادمين طبقا لحالتهم".

ودعت الوزيرة، المجتمع المصري إلي عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن مصر ملزمة باتفاقيات دولية تلزمها بالإعلان عن أي حالات مصابة.