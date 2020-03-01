سلطنة عمان تعلق رحلات الطيران الإيطالية إلى صلالة

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الهيئة، على صفحتها الرسمية، على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها تبقي على رحلات الطيران العماني بين ميلان ومسقط للعمانيين.

🔴 الهيئة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تُعلّق الرحلات السياحية الإيطالية إلى #مطار_صلالة اعتبارًا من مساء اليوم ولمدة شهر، في حين تبقي على رحلات الطيران العماني بين ميلان ومسقط للعمانيين وللركاب المحولين فقط مع التأكيد بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار عدوى #كورونا. — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) March 1, 2020

وكتبت الهيئة: "بعد التنسيق مع الجهات المختصة تعلق الرحلات السياحية الإيطالية إلى مطار صلالة اعتبارا من مساء اليوم ولمدة شهر، في حين تبقي على رحلات الطيران العماني بين ميلان ومسقط للعمانيين، وللركاب المحولين فقط مع التأكيد بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار العدوى".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 87470 شخصا، توفي منهم 2990 شخصا، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد.