الدفاعات الجوية السورية تسقط رابع طائرة تركية مسيرة شمال غرب حماة

تحطمت طائرة تركية مسيرة جديدة في شمال غرب سوريا بعدما طالتها الدفاعات الجوية في الجيس السوري مساء اليوم.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حماة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة على بعد يقارب 30 كيلومترا إلى الشرق من بلدة اليونيسية الحدودية مع تركيا، بريف جسر الشغور الغربي جنوب غرب مدينة إدلب.

وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الطائرة التركية على جبهة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي الحدودي مع ريف إدلب الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أن تدمير الطائرة التركية تم بعد محاولتها الدنو من أحد مواقع الجيش السوري في المنطقة.

وأوضح المصدر ان أن حطام الطائرة سقط في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت اليوم، بتصدي وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، لطائرات مسيرة فوق محافظة حماة.

ومن جهة ثانية أسقط الجيش التركي طائرتين عسكريتين سوريتين، داخل المجال الجوي السوري، وأفادت وكالة الأنباء السورية، أن الطيارين هبطوا بمظلاتهم سالمين على الأرض.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأحد، حظر الطيران شمال غرب سوريا، فوق محافظة إدلب، مشيرة إلى أن أي طائرة مسيرة ستخترق المجال الجوي السوري، سيتم التعامل معها على أنها عدو وستكون هدفا لوسائط الدفاع الجوي.