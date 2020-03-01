الجيش اليمني: تدمير تعزيزات للحوثيين وقطع خطوط إمداد لهم شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في استهداف تعزيزات لها شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على حسابه في "تويتر"، أن

"القوات دمرت 3 آليات و3 عربات للحوثيين كانت تحمل على متنها تعزيزات بشرية، وقُتل وأصيب من كانوا على متنها في جبهة نهم شرق صنعاء".

وأكد المركز أنه تم "قطع خطوط إمداد الحوثيين إلى نجد العتق في جبهة نهم".

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، تحقيق قواته تقدماً في معارك مع الحوثيين في جبهة نهم، وتدمير آليتين قتاليتين وعربتين تابعة للجماعة، ومقتل من كانوا على متنها.

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف شن غارتين على منطقة الخانق في مديرية نهم.