الصليب الأحمر: أكثر من 80% من اليمنيين بحاجة للمساعدة من أجل البقاء

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أن 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.

القاهرة - سبوتنيك. وأضافت اللجنة على حساب على "تويتر" أن 65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليوناً، بالكاد لديه أي شيء للأكل.

وذكرت أن 64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة.

If Yemen were 100 people:



- 80 need aid to survive.

- 65 have barely anything to eat.

- 64 have no access to health care.

- 58 have no clean water.

- 10 were forced to flee their homes.



But Yemen is not 100 people. It’s 30 million people. — ICRC (@ICRC) March 2, 2020

​وأشارت الى أن الحرب أجبرت 10% من الشعب اليمني على الفرار من منازلهم.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 26 ديسمبر الماضي، إن نحو 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار الصراع في اليمن.

وأضافت اللجنة: "استفاد 5.173.202 شخص من أنشطتنا في مجال المياه والصرف الصحي منذ كانون الثاني /يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر الجاري". وتابعت "ولايزال الاجتياح هائلا".