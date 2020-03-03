الصحة الليبية تنفي تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في مصراتة

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية بحكومة الوفاق، أمين هاشم، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد_19) في ليبيا.

وأكد هاشم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عدم صحة ما تداول بشأن تسجيل أول إصابة.



وكذلك نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ما يتداول بصفحات التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف حالة مرضية لفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

وبحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، قال مدير مستشفى مصراتة الطبي، خالد بعيو، إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد هو خبر عارِ عن الصحة.

وفي السياق جدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي، تأكيده على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.