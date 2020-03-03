ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يزور تركيا لبحث الوضع في إدلب السورية

يزور ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا، اليوم الثلاثاء، لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية، التي شهدت صدامات بين القوات التركية والسورية في الأيام الماضية.
القاهرة -سبوتنيك. وجاء في بيان الاتحاد أن "الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، سوف يسافران إلى أنقرة بدءا من الثلاثاء وحتى الأربعاء، حيث يعقدون مباحثات حول التصعيد المتواصل في إدلب بشمال غربي سوريا، والعواقب الإنسانية للوضع على المدنيين، فضلا عن وضع اللاجئين السوريين في تركيا".
كما أعلن بوريل أن اجتماعا استثنائياً لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع الحالي في سوريا وتركيا سيعقد في 6 مارس/آذار في العاصمة الكرواتية زغرب.
وكتب بوريل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"سنلتقي في الـ6 من مارس في زغرب عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الشؤون الخارجية".
وأكد بوريل الأحد الماضي أن:"الوضع في إدلب يشكل تهديدا خطيراً للسلام والأمن". وشدد بوريل، على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مضاعفة جهوده للتغلب على الأزمة الإنسانية ودعا إلى:"وقف فوري للتصعيد ووقف دائم لإطلاق النار".
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