النائب العام القطري يلتقي غادة والي

التقت غادة والي، الوزير المصرية السابقة، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بالنائب العام القطري علي بن فطيس المري، على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، وذلك في مقر الامم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وافتتحت والي أمس الاثنين، أعمال المؤتمر، الذي شارك في أعماله دبلوماسيون وشخصيات دولية من ممثلي معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة والمركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمانها ومجموعة بومبيدو التابعة لمجلس أوروبا.

وبحسب موقع صحيفة "لوسيل" القطرية، اجتمع علي بن فطيس المري النائب العام مع غادة والي، واستعرض الطرفان التعاون البناء القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمشاريع المستقبلية.

وأشارت الصحيفة القطرية إلى أنه "تم استعراض الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهود علي بن فطيس المري بصفته المحامي الخاص بالأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد".

واتفق الطرفان على وضع استراتيجية عمل مستقبلية في هذا الخصوص.