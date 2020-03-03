"الصحة العالمية" تشكر الإمارات على دعمها إيران وإرسالها طائرة مساعدات طبية

أطلقت منظمة الصحة العالمية تعليقا، على الدعم المقدم من الإمارات لإيران لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها.

وقال تيدروس أهانوم غبريسيوسن مدير عام منظمة الصحة العالمية، في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المنظمة تعرب عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم المقدم لإيران.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بجنيف: "مكنت الطائرة الإماراتية فريق خبراء المنظمة من إيصال الإمدادات الطبية الخاصة بفيروس كورونا بنجاح إلى إيران ".

وتابع "سيعمل الفريق الأممي مع السلطات الصحية في إيران على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة، وزيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية، إضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تعزيز الاستعداد للمناطق التي لم تتأثر بعد بالفيروس".

وذكرت المنظمة أن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران، إضافة إلى ما يكفي من مجموعات المختبرات لاختبار وتشخيص ما يقرب من 100 ألف شخص .

وكانت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الإماراتية، قد انطلقت مساء الاثنين 2 مارس/آذار، إلى إيران، في مهمة عاجلة في إطار جهود احتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه بدعم من الإمارات، قدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات ومعدات طبية إلى إيران، في إطار جهودها لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت الوكالة الإماراتية إلى أن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الإماراتية، نقلت ما يصل إلى 7.5 طن من الإمدادات الطبية.

وأشارت إلى أن تلك الإمدادات مقدمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران.

وقالت "وام" إن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تولت عمليات تغليف وشحن الإمدادات، التي تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة، التي من شأنها مساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

هنا #الامارات واشاده من منظمه الصحه العالميه وشكر خاص الي #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا pic.twitter.com/FeF7eS3p7Q — MOHAMMED ALKAABI (@1_kmaa) March 2, 2020

​وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".