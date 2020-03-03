في ظل تفشي فيروس كورونا... تحديد مصير العام الدراسي في العراق

اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب العراقي، ﺗﺄﺟﻴﻞ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ".

ووفقا لما نقلته قناة "السومرية"، أﻛﺪت اللجنة اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع المقبل، ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ لمتابعة اﻧﺘﺸﺎر ﻔﻴﺮوس كورونا.

وﻃﻤﺄﻧﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺟﺒﺮ اﻟﻄﻠﻴﺒﺎوي، المواطنين وأوﻟﻴﺎء الأﻣﻮر بأن اﻟﺠﻬﺎت المعنية اﺗﺨﺬت اﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة لمنع إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ المدارس ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻴﺮوس.

وأوضحت الطليباوي أن "ﻣﻦ بين الإﺟﺮاءات ﺗﻌﻘﻴﻢ المدارس وﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات ﻟﺘﻄﻬﻴﺮ الأﻳﺪي ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ للمستلزمات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ الإﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس".

وقال المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ إن "ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات المتخذة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻴﺔ الأزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد"، ﻣوضحا أنه "إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻗﺮارات ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ أو ﺑإﻳﻘﺎف اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ أو ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻓإﻧﻪا ﺳتـﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻴﺔ الأزﻣﺔ".

يذكر أن العراق أعلن عن اكتشاف 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.