اليمن... هروب أول حالة إصابة بـ"كورونا" من المستشفى

قام شاب يمني تأكدت إصابته بفيروس كورونا، بالهروب من المستشفى عقب عودته من الخارج.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، فر الشاب من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.

وتواردت أنباء عن ظهور إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية، وهو ما نفته مصادر حكومية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن مكاتب وزارة الصحة في أنحاء البلاد، يقوم بالإعلان رسميا في حال وجود أي إصابة بكورونا.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 66 دولة.

ووصل الفيروس إلى 11 دولة عربية هي الكويت والبحرين والإمارات والعراق وعمان ولبنان ومصر والجزائر وقطر والأردن وتونس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.