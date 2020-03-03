بيان قطري جديد بشأن منع دخول القادمين من مصر والكويت وعمان بسبب "كورونا"

نفت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، اليوم الثلاثاء، صحة "تعميم" متداول عبر وسائل التواصل، حول منع دخول القادمين من مصر وعُمان والكويت، والسماح للقادمين من إيران وتركيا.

وطالبت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ ومتابعة ما يصدر بشأن الإجراءات الاحترازية فيما يخص فيروس "كورونا" المستجد، من وزارة الصحة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر.

​وقالت: "تنوه الهيئة العامة للطيران المدني بعدم صحة التعميم المرفق الذي يتم تداوله حالياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ونشرت الهيئة "التعميم"، الذي تضمن "قرار حظر قبول جميع المسافرين من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان ودولة الكويت، من خلال نقاط وسيطة، حتى وإن كان لديهم إقامات سارية المفعول في دولة قطر".

واستشنى التعميم المزعوم مواطني تركيا وإيران؛ مطالبا شركات الطيران بالالتزام بما ورد فيه.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل عدد الحالات المصابة بالفيروس في الدولة إلى سبعة.