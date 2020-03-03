في أول تعليق رسمي... وزير خارجية قطر يتحدث عن طرق للتغلب على "كورونا"

صرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن فيروس "كورونا" لن يؤثر على الأسواق المالية مدى الحياة، مضيفا "أننا سنرى مع مرور الوقت احتواء هذا الفيروس وعودة الأسواق إلى الازدهار مرة أخرى".

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "رصدنا أول حالة قادمة من إيران التي أصبحت للأسف من أكثر الدول تسجيلا لحالات الإصابة، ونعتقد أنه بسبب تأثير هذا الفيروس على إيران ستتأثر بقية دول المنطقة"، لافتا إلى أن "الفيروس ينتشر على نطاق واسع حول العالم".

وأضاف: "قمنا بتجهيز كل شيء مثل مرافق الرعاية الصحية لاستقبال أي حالات لا سمح الله، مع التأكيد على عزلها عن المجتمع كي لا تتأثر الدولة بأكملها بتفشي الفيروس".

وحول مدى تأثير كورونا حيث تعتبر قطر مركزا مهما للطيران، قال وزير الخارجية القطري: "بالطبع سيكون هناك تأثير مثلما رأينا في الأيام والأسابيع الأخيرة ورأينا أن هناك تأثيرا على الأسواق المالية وكذلك أسواق السفر والنفط وكل شيء من جميع النواحي".

وأضاف: "لكننا نعتقد أن هذه ستكون بمثابة دورة للفيروس، وهذه المسألة لن تبقى مدى الحياة"، مؤكداً على أنه "بمرور الوقت سنرى احتواء لهذا الفيروس وطرقا للتغلب عليه، كما سنرى ازدهارا للسوق مجدداً".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد. ووضعت المصابين قيد العزل التام.

واتخذت قطر إجراءات لمنع انتشار الفيروس على أراضيها حيث أجلت مواطنيها من إيران، كما فرضت قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة.

كما أكدت أنها ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء في منازلهم أو في منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يوما خوفا من انتشار الفيروس.