السعودية تدرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا

تدرس المملكة العربية السعودية إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، بحسب ما صرح به المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

ففي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال الربيعة "في الوقت الحالي لا يوجد لدينا أي مشاريع في ليبيا، بسبب الوضع الأمني وتأمين الحماية، وبعد مؤتمر برلين لم يتغير شيء. ونحن ندرس كافة الخيارات المتاحة لنقدم مساعداتنا الإنسانية في ليبيا، لكننا نأمل بان يتغير الوضع الأمني ليصبح أقل توترا".

هذا وعقد مؤتمر برلين الدولي في 19 يناير/ كانون الثاني، وتم فيه مناقشة الوضع في ليبيا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر والعديد من الدول الأخرى بالإضافة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وخرج المؤتمر بعدد من النتائج ومنها توجيه نداء لوقف إطلاق النار في ليبيا والتزام بالامتناع عن التدخل في الصراع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار.