القوات التركية تستهدف طائرة حربية سورية فوق ريف إدلب

استهدفت القوات التركية، اليوم الثلاثاء، طائرة حربية تابعة للجيش السوري في أجواء محافظة إدلب، والتي تشهد توترا مع تصاعد الصدامات بين القوات السورية والتركية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، "استهدفت قوات النظام التركي الإرهابي إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب".

#عاجل || #سانا ||

مراسل سانا: قوات #النظام_التركي الإرهابي تستهدف إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة #إدلب — سانا عاجل (@SanaAjel) March 3, 2020

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أمس الاثنين، مقتل جندي تركي، بقصف للجيش السوري، في إدلب.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.