سماع دوي انفجار في مدينة حمص السورية

أكد الإعلام السوري بأن دوي الانفجار في مدينة حمص السورية قد يكون ناجما عن التصدي لجسم مجهول في أجواء المحافظة.

وأفاد مراسل راديو "شام إف إم" السوري: أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأصوات التي سمعت في مدينة حمص ناجمة عن استهدافات نفذها الجيش باتجاه المناطق الشمالية من البلاد.

من جهته أكد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية رصدت هدفا معاديا في الجهة الشمالية الغربية من محافظة حمص، وتم التعامل معه مباشرة عبر صاروخ دفاع جوي ما أدى إلى انفجار الجسم المجهول في السماء دون تسجيل أي أضرار تذكر.

فيما قال مراسل وكالة "سانا" السورية للأنباء أن الصوت الذي سمع في حمص ناجم عن عملية إطلاق صاروخ بإتجاه خطوط الإشتباك في منطقة إدلب.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.