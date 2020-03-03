"كورونا السبب"... طيران الإمارات تطلب من موظفيها الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركة أكدت أن فيروس كورونا وانتشاره أدى إلى إلغاء رحلات كثيرة لعدد من المناطق حول العالم.

ولن تكون الإجازة التى يحصل عليها الموظفون براتب، حيث ألغت "طيران الإمارات" رحلاتها إلى البحرين والصين وإيران، مع فرض قيود صارمة على دخول الأجانب.

وأكد عادل أحمد آل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات".

وتابع أحمد آل رضا أنه "بالنظر إلى أن موارد إضافية أصبحت متاحة وإلى حقيقة أن الكثير من الموظفين يريدون الاستفادة من إجازاتهم، فقد قدمت الشركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة".

وأفادت "رويترز" نقلا عن بريد إلكتروني تم إرساله داخليا في مجموعة الإمارات "بأن المجموعة طلبت من الموظفين التفكير في الحصول على عطلات مدفوعة وغير مدفوعة مع سعيها للتعامل مع تباطؤ وصفته بأنه ملحوظ في أنشطتها".

ولدى المجموعة أكثر من مئة ألف موظف من بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات وأربعة آلاف طيار وذلك بنهاية مارس/ آذار 2019 وهي نهاية السنة المالية الماضية للمجموعة.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8 آلاف و774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.