الدفاع الجوي السوري يستهدف جسما معاديا فوق مدينة حمص

أكد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية رصدت هدفا معاديا في الجهة الشمالية الغربية من محافظة حمص، وتم التعامل معه مباشرة عبر صاروخ دفاع جوي ما أدى إلى انفجار الجسم المجهول في السماء دون تسجيل أي أضرار تذكر.

أفاد مراسل سبوتنيك في حمص أن صوت الانفجار الذي سمع في أرجاء المحافظة ناجم عن استهدف الدفاع الجوي السوري لهدف معادي.

وكان الإعلام الرسمي السوري قد أكد في وقت سابق أن الأصوات التي سمعت في مدينة حمص ناجمة عن استهدافات نفذها الجيش باتجاه المناطق الشمالية من البلاد.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.



