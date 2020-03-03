هدية مصر إلى الصين للوقاية من "كورونا"... صور

تسلمت الصين من مصر، اليوم الثلاثاء، هدايا للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، هي عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية.

وشارك الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، صورا لشحنة المستلزمات الطبية والوقائية فور وصولها إلى مطار بكين الدولي، والتي أسمتها "هدية مصر للشعب الصيني".

كما شارك الحساب صورا للقائم بأعمال وزير الصحة الصيني وهو يسلم وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة "كورونا"، بالإضافة إلى هدية تذكارية.

وخضعت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين أمس الاثنين، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكانت هالة زايد، أعلنت أمس الأول الأحد، عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).