فيديو... 3500 عامل يطهرون الحرم المكي 4 مرات يوميا للحد من خطر كورونا

تتخذ المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وثق مقطع فيديو قيام أكثر من 3500 عامل لتطهير الحرم المكي 4 مرات يوميا، للوقاية من الأمراض المعدية ومواجهة فيروس كورونا.

وتضع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خططا وقائية، من أجل سلامة المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية.

ولا يقتصر الغسيل والتنظيف على الأرضيات فقط، بل يشمل الأسطح والسلالم.

وكانت رئاسة الحرمين، قد أوضحت في وقت سابق، الاستعانة بـ40 سيارة كهربائية، و60 آلة تنظيف، إضافة إلى عربات مياه للغسيل وأجهزة للتجفيف، من أجل تطهير الحرم.