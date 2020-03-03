غير بيدرسون: اجتماع بوتين وأردوغان يعطي فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان في 5 آذار/مارس يعطي فرصة لوقف إطلاق النار في سوريا.

وقالت جينيفر فينتون المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا، في إحاطة إعلامية، نقلا عن بيدرسون: "لقاء رئيسي روسيا وتركيا المخطط يوم الخميس القادم يمثل إمكانية لوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق حول تسوية الخلاف".

وأكد الكرملين أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان في 5 مارس/ آذار قضايا التسوية في سوريا مع الأخذ بالاعتبار تفاقم الوضع في منطقة إدلب.

هذا وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير. ورد الجيش السوري على النار. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.

ونتيجة لذلك، قُتل 36 عسكرياً تركياً وأصيب أكثر من 30 فرداً بجروح. ومباشرة بعد تلقي معلومات حول مقتل وجرح عشرات العسكريين الأتراك، اتخذ الجانب الروسي تدابير لوقف إطلاق النار الكامل من قبل القوات السورية، وتم ضمان الإجلاء الآمن للعسكريين الأتراك الجرحى والقتلى إلى تركيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية لم يتم استخدامه في هذه المنطقة.

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 من أيلول/سبتمبر 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول).