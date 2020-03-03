وزارة الدفاع السورية تكشف تفاصيل سقوط طائرة حربية جنوب إدلب بصاروخ تركي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة حربية تابعة لها، في منطقة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، إثر إصابتها بصاروخ أطلقته القوات التركية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 11.03 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي مما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

#عاجل || #سانا ||

مصدر عسكري: في تمام الساعة 11.03 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب #إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات #النظام_التركي مما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب #معرة_النعمان — سانا عاجل (@SanaAjel) March 3, 2020

​​وكانت وكالة "سانا" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "القوات التركية استهدفت إحدى الطائرات السورية الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب".

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، "إسقاط طائرة حربية من طراز إل-39 تابعة "للنظام السوري" كجزء من عملية درع الربيع الناجحة".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.