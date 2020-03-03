رسالة من رئيس الإمارات إلى ملك البحرين

وجه رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى.

وكانت الرسالة التى بعثها الرئيس الإماراتي، برقية عزاء إلى مالك البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

#رئيس_الدولة ونائبه و #محمد_بن_زايد يعزون ملك #البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة pic.twitter.com/OpK0ssE73y — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 3, 2020

وبعث محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي برسالة مماثلة، وكذلك ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.