الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في محافظة إدلب

أسقط الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، طائرة بدون طيار تابعة للقوات التركية بمحافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "وحدات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة لقوات النظام التركي في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

— سانا عاجل (@SanaAjel) March 3, 2020

​وجاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سورية في إدلب شمال غرب معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.