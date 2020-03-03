الكويت تغلق حديقة الحيوان في العاصمة احترازا من كورونا

قررت الكويت إغلاق حديقة الحيوان بالعاصمة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، إغلاق حدیقة الحیوان حتى إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي للوقایة من فیروس كورونا المستجد "كوفید - 19" والحد من انتشاره.

وتابعت الهيئة في بيانها "الإغلاق یأتي تماشیا مع توجیھات مجلس الوزراء الكویتي الخاصة بتجنب التجمعات للحد من انتشار العدوى وبناء على مصلحة العمل وحرصا على سلامة الزوار".

وأعلنت السلطات الكويتية، الخميس الماضي، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من الأحد، في إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

كما شملت الإجراءات ضد المرض، تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، وتأمين المستلزمات الطبية وإمداد المختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.