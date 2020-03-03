السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستقبل السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي سلمه رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "رسالة ملك البحرين تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من علاقات وثيقة "، مشيرا إلى أنه أعرب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري، الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية".

ولفت إلى مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، استنادا إلى ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.

وأضاف: "رحب السيسي بوزير الخارجية البحريني وأشاد، بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وأشاد بالدور الحيوي، الذي تقوم به البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات، التي تواجه الأمة العربية.