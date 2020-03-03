السفارة اليمنية لدى روسيا تنفي تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" في اليمن

أكدت السفارة اليمنية في موسكو، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي إصابة بفيروس "كورونا" على الأراضي اليمنية، نافية بذلك ما تم تداوله في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعية عن هروب مواطن مصاب بالفيروس من مستشفى شرقي البلاد.

وقال الوزير المفوض بالسفارة اليمنية في موسكو، عبد الباري باكر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "ننفي الأنباء التي تتحدث عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في اليمن استطاع الهروب من أحد المستشفيات بحضرموت".

وأكد باكر "عدم صحة تلك المعلومات وأنه لم يتم رصد أو اشتباه لأي حالة مصابة بالفيروس إلى الآن، استنادا إلى تواصل مباشر مع وزارة الصحة اليمنية ".

وأكد الدبلوماسي اليمني أن لدى اليمن وسائله الرسمية للإعلان عن أي إصابة، قائلا بهذا الصدد: "أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من قبل وزارة الصحة اليمنية لرصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا أو اشتباه ولم تسجل أي إصابة إلى الآن في اليمن".

وكانت العديد من المواقع الإخبارية قد تداولت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أخبارا تفيد بهروب أول مصاب بفيروس "كورونا" في اليمن من مستشفى في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وتناقلت وسائل الإعلام أن الشاب الذي "تأكدت" إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.