العراق يفكك خلية من فلول "داعش" ويعتقل خمسة عناصر و"أمير"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية لبقايا تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وإلقاء القبض على 5 أشخاص، بالإضافة إلى "الأمير العسكري لولاية صلاح الدين".

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي "وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لاستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت تشكيلات الجهاز من تفكيك شبكة إرهابية من بقايا فلول داعش، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وفقاً لمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لاستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت تشكيلات الجهاز من تفكيك شبكة ارهابية من بقايا فلول داعش، كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وقد تم "القبض على ٥ من الارهابيين، فضلا عن عن مايسمى الامير العسكري لولاية صلاح الدين. pic.twitter.com/jtWGugYjc8 — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 3, 2020

​وأضاف البيان "القبض على 5 من الإرهابيين، فضلا عن ما يسمى الأمير العسكري لولاية صلاح الدين".

وأعلن العراق في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.