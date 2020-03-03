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    مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة

    برلماني ليبي: استقالة غسان سلامة جاءت بسبب شعوره بالفشل

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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    قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، إن "استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، تأتي بسبب شعوره بالفشل بعد أن عجز عن تجميع أطراف الصراع في ليبيا".

    وأضاف، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن رفضه لمخرجات مجلس النواب كان فيه انحيازا واضحا لحكومة الوفاق الوطني وتيار الإسلام السياسي"، مؤكدا  أن "انحياز سلامة لحكومة السراج، لم يكن جديدا حيث سبقه في ذلك المبعوث السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر".

    مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    بعد استقالة غسان سلامة... مصادر ترجح تعيين ستيفاني ويليامز كمبعوث أممي إلى ليبيا
    وقال أمغيب، إن "سلامة يغض الطرف عن أفواج المرتزقة السوريين والإرهابيين، الذين يأتون إلى ليبيا عبر مينائي مصراتة  وطرابلس، وكذلك الأسلحة، التي تتدفق إلي ليبيا والطائرات المسيرة".

    وأوضح أنه "إذا كانت هناك رغبة حقيقية من قبل البعثة الأممية، فإن أي مبعوث يتم تعيينه يمكن أن يحل المشكلة الليبية حتى من خلال الاتفاق السياسي نفسه، إلا أن غسان سلامة، ومارتن كوبلر، لم يسعيا حتى لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية".

    وتابع: "إن استطاع المبعوث الأممي الجديد تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، فستكون نسبة كبيرة من المشكلة قد حلت" .

    وأعرب عضو مجلس النواب الليبي عن اعتقاده أن "المسارات الثلاثة أصبحت في حكم الميت، بعد استقالة غسان سلامة، إلا إذا أعيد ترتيب أولوياتها وصياغتها من البداية وتم وضع معايير متساوية، مستبعدا حدوث ذلك خاصة إذا تم تعيين ستيفاني ويليامز، حيث انتهجت نهجا منحازا من قبل في الأزمة الليبية".

    وقال عضو مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب أجل جلسته إلي الأسبوع القادم، حيث سيتم مناقشة التطورات الأخيرة وكيفية التعامل مع البعثة الأممية وإمكانية المضي في الحوار السياسي.

    وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، يوم أمس الاثنين، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.

    ويعمل غسان سلامة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو/ حزيران عام 2017.

    انظر أيضا:

    عقيلة صالح: غسان سلامة لا يتجاوب مع قرارات مجلس النواب حول لجنة الحوار في جنيف
    غسان سلامة: الوضع في ليبيا يشير إلى احتمال انهيار كامل للهدنة
    المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يطلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية
    بعد استقالة غسان سلامة... مصادر ترجح تعيين ستيفاني ويليامز كمبعوث أممي إلى ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, غسان سلامة, ليبيا
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