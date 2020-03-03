حميدتي وسلفاكير يبحثان الوضع في جنوب السودان

عقد الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، اجتماعا مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق سلام دولة جنوب السودان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المباحثات جاءت، خلال اللقاء المشترك، الذي جمعه بالرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، ونائبه الأول الدكتور رياك مشار، في القصر الرئاسي بمدينة جوبا.

ولفتت إلى أن اللقاء بحث "تطورات تنفيذ إتفاق سلام دولة جنوب السودان"، مشيرة إلى أن حمدان دقلو، اطمأن على مستوى التعاون بين أطراف السلام بدولة الجنوب وعزمها للعمل معا لتنفيذ بنود الإتفاق.

وأضافت: "بحث دقلو مع سلفاكير، متابعة خطوات التشكيل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية".

وقال توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إن "بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وصل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة".

وأضاف: "اللقاء يهدف لاستكمال النائب الأول لجهوده في ملف السلام وليقف على تنفيذ الاتفاق باعتباره الوسيط في عملية السلام في دولة الجنوب وأن السودان هو البلد الضامن للاتفاق.

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، يبحث مع الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول د. رياك مشار، تطورات تنفيذ بنود اتفاق السلام بدولة جنوب السودانhttps://t.co/oYmaNr9uWC#سونا #السودان pic.twitter.com/oNKB1RWRNt — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 3, 2020

وأصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير عددا من القرارات الرئاسية، في فبراير/ شباط الماضي، شملت حل الحكومة الحالية وتعيين نواب الرئيس الخمسة، بموجب اتفاق السلام النشط، كما أعلن موافقته على مطلب أساسي للمعارضة وهو العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.