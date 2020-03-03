الخارجية الروسية: وجود جيوب إرهابية في إدلب أمر غير مقبول

قال نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن وجود جيوب إرهابية في إدلب السورية أمر غير مقبول.

وقال سيرومولوتوف: "الكل يدرك أن وجود جيوب إرهابية هناك (في إدلب) أمر غير مقبول".

وأضاف: "في الصحافة تظهر تقارير إعلامية تروج أن "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا) في الحقيقة هي ليست جماعة إرهابية بل معارضة تحارب بشار الأسد، وكان هذا التوجه قد بدأ منذ زمن بعيد، وهو ما يعتبر خطوة أخرى لتبرير الإرهاب والجماعات الإرهابية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في هلسنكي، أن بلده لن يكف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا.

وقال لافروف: "نحن نتفهم تماماً تعقيد مشكلة المهاجرين بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولدينا حوار حول الهجرة بين روسيا وخارجية الاتحاد الأوروبي، وسنواصله، وسنسعى جاهدين للمساهمة في حل هذه المشكلة، لكننا لا نستطيع المساعدة في حل مشاكل الهجرة بوقف الحرب ضد الإرهاب".

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد دعا يوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع المقبل لمناقشة تطورات الوضع في إدلب السورية، وأكد على أهمية انخراط النظام السوري مع الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في دمشق.