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00:33 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    ركاب قادمون من الصين إلى السعودية ووزارة الصحة السعودية تقوم بالكشف عليهم في المطار بسبب فيروس كورونا

    تصل إلى غرامة بالملايين... السعودية تفرض عقوبات على مطلقي شائعات "كورونا"

    © REUTERS / AHMED YOSRI
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (59)
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    حددت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على مطلقي الأخبار المجهولة المصدر، وخصوصا بعد تداول الكثير من الشائعات أخيرا بشأن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

    وحذرت النيابة العامة السعودية من المساس بالنظام العام، عبر الترويج للشائعات التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية.

    ووفقا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

    وأكدت النيابة السعودية على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار المجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

    موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد
    © REUTERS / AHMED YOSRI
    السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران
    وتزامن تحذير النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى بث الإشاعات والأخبار المغلوطة، وخصوصا ما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

    ودأبت وزارة الصحة السعودية على تأكيد استقاء وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية إلى التواصل مع (937) للإجابة عن أي استفسارات عن الفيروس.

    وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان أصدرته، أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

    وذكرت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".

    الموضوع:
    فيروس كورونا (59)

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    السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران
    الكلمات الدلالية:
    الشائعات, شائعات, النيابة العامة السعودية, فيروس كورونا, السعودية
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