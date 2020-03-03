تصل إلى غرامة بالملايين... السعودية تفرض عقوبات على مطلقي شائعات "كورونا"

حددت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على مطلقي الأخبار المجهولة المصدر، وخصوصا بعد تداول الكثير من الشائعات أخيرا بشأن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وحذرت النيابة العامة السعودية من المساس بالنظام العام، عبر الترويج للشائعات التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية.

ووفقا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، فلا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.#النيابة_العامة pic.twitter.com/dBCRh34Qli — النيابة العامة (@bip_ksa) March 3, 2020

وأكدت النيابة السعودية على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار المجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وتزامن تحذير النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى بث الإشاعات والأخبار المغلوطة، وخصوصا ما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد ، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ودأبت وزارة الصحة السعودية على تأكيد استقاء وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية إلى التواصل مع (937) للإجابة عن أي استفسارات عن الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان أصدرته، أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".