السعودية: فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص جميع الركاب القادمين

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص جميع الركاب القادمين من المناطق والدول المنتشر فيها فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان أصدرته يوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

الطيران المدني: تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص جميع الركاب القادمين من مناطق والدول المنتشر بها فيروس #كورونا #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 3, 2020

وشددت الهيئة على أن جميع الطائرات التي تصل من المحطات التي يوجد بها خطر من الإصابة بالفيروس يتم تطهيرها وتنظيفها.

الطيران المدني: جميع الطائرات التي تصل من المحطات التي يوجد بها خطر من الإصابة بفيروس #كورونا يتم تطهيرها وتنظيفها #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 3, 2020

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".