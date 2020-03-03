"أنصار الله" تحكم بإعدام 35 نائبا يمنيا بتهمة التخابر

أصدرت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام 35 برلمانياً يمنياً بينهم رئيس البرلمان سلطان البركاني ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، على خلفية مشاركتهم في جلسة للمجلس بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن، في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

القاهرة – سبوتنيك . وأفاد مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك" بأن "المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، أدانت في جلستها المنعقدة، صباح اليوم 35 برلمانياً بتهمة الخيانة العظمى التي وجهتها لهم النيابة العامة في قرار اتهامها".

وأضاف أن "الحكم تضمن مصادرة أموال البرلمانيين العقارية والمنقولة".

وكان مجلس النواب في صنعاء أقر، في 28 آب/ أغسطس الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضائه، على خلفية تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، للانعقاد خارج مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وعقد مجلس النواب اليمني في 13 نيسان/ أبريل الماضي، أولى جلساته بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ سيطرة "أنصار الله" على السلطة في اليمن عام 2015.